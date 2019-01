Filete Bourbon Street Tiempo Total 3 H 46 Min Tiempo Activo 6 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Esta es una buena idea para disfrutar la carne y bebida al mismo tiempo. Ingredientes 4 filetes de res de buena calidad

250 g de azúcar mascabado

500 ml whisky bourbon Cómo hacerlo 1. Cubre completamente los filetes con el azúcar mascabado. Coloca dentro de un recipiente con tapadera hermética y agrega el bourbon. Refrigera de 3 a 4 horas. 2. Saca los filetes del refrigerador, escurre y cocina en sartén bien caliente durante 3 minutos por cada lado. Retira del fuego y deja reposar. Calienta la mezcla de bourbon y azúcar. Reduce un poco y vierte sobre la carne al servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.