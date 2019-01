Palitos de chispas de chocolate Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 48 Galletas de chispas de chocolate en forma de palitos gruesos, cubiertas parcialmente con chocolate derretido y nueces picadas. Ingredientes 1 taza de mantequilla, suavizada

1/2 taza de azúcar glass cernida

1 cucharadita de extracto de vainilla

2 tazas de harina de trigo

2 tazas de chispas de chocolate miniatura

1 cucharada de manteca vegetal

Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). Engrasa charolas para hornear. 2. Bate la mantequilla con el azúcar glass hasta acremar. Agrega la vainilla y mezcla bien. Incorpora la harina, luego 1 taza de chispas de chocolate. Forma con la masa palitos de 5 centímetros de largo por 1 centímetro de diámetro. Acomoda los palitos, separados 5 centímetros entre sí, en las charolas engrasadas. 3. Hornea entre 10 y 13 minutos o hasta que estén firmes. Deja enfriar completamente antes de retirar de la charola (este tipo de galleta es muy quebradiza). 4. Derrite a baño María el resto de las chispas de chocolate junto con la manteca vegetal. Sumerge un extremo de cada galleta en el chocolate derretido, luego pasa por la nuez. Coloca sobre papel encerado hasta que el chocolate se haya endurecido.

