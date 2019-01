Biscotti de chocolate y cerezas Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 36 La tradicional galleta italiana con chispas de chocolate semi-amargo y cerezas cristalizadas, cubierta con chocolate blanco derretido. Ingredientes 1/2 taza de mantequilla, suavizada

3/4 taza de azúcar blanca

3 huevos

2 cucharaditas de extracto de almendra

3 tazas de harina de trigo 2 cucharaditas de polvo para hornear

1/2 taza de cerezas cristalizadas picadas

1/2 taza mini chispas de chocolate semi-amargo

1/2 taza de chocolate blanco picado Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). Engrasa una charola para hornear grande. 2. Bate la mantequilla y el azúcar en un tazón grande, hasta acremar. Sin dejar de batir, agrega los huevos, uno por uno, luego añade el extracto de almendra. Mezcla aparte la harina y el polvo para hornear; agrega a la mantequilla, mezclando con una espátula o pala de madera. Envuelve las cerezas y chispas de chocolate. 3. Enharina tus manos y forma dos rollos de 25 centímetros de largo. Coloca los rollos, separados 12 centímetros entre sí, en la charola engrasada. Aplana cada uno para que queden a 8 centímetros de ancho. 4. Hornea entre 20 y 25 minutos o hasta que estén firmes y ligeramente dorados. Corta rebanadas diagonales de 1 centímetro con un cuchillo de sierra. Coloca las rebanadas en las charolas, con el lado cortado hacia abajo. 5. Hornea entre 8 y 10 minutos o hasta que su base empiece a dorarse. Voltea y hornea 5 minutos más o hasta que se hayan dorado uniformemente. Deja enfrar por completo. . Melt white chocolate in the microwave, stirring every 20 to 30 seconds until smooth. Drizzle cookies with melted white chocolate. Store in tightly covered container. 6. Derrite el chocolate en el horno de microondas, moviendo cada 20 o 30 segundos. Rocía las galletas con el chocolate derretido en forma decorativa. Almacena en un recipiente hermético. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.