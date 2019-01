Galletas sorpresa de chocolate Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Galletas de soda cubiertas de chocolate y nuez picada. Una golosina similar al toffe que desaparecerá en cuestión de minutos. Ingredientes 35 galletas de soda sin sal

1 taza de mantequilla

1 taza de azúcar mascabado

2 tazas chispas de chocolate

1 taza de nueces picadas Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C. Forra una charola para hornear con papel aluminio y rocía éste con aceite en aerosol. 2. Acomoda las galletas sobre el papel aluminio en hileras de 13×18 centímetros. 3. Coloca la mantequilla en el microondas y calienta a potencia alta durante 2 minutos. Agrega el azúcar mascabado y mezcla bien. Calienta de nuevo en alto durante 2 minutos, moviendo cada 30 segundos. 4. Vierte la mantequilla sobre las galletas y hornea en el horno precalentado entre 17 y 20 minutos (debe burbujear pero no quemarse). 5. Distribuye las chispas de chocolate sobre las galletas calientes. Deja reposar 2 minutos y pasa una espátula encima (el chocolate estará suave) para untar sobre todas las galletas. Espolvorea las nueces encima. 6. Refrigera durante 1 hora y rómpelas en piezas del tamaño deseado.

