Biscotti crujiente de avellana Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 36 Galletas italianas tan crujientes que deberás remojarlas en café, chocolate o vino antes de comerlas. Puedes sustituir las avellanas por almendras y el licor de avellana por licor de almendra. Ingredientes 4 tazas de harina de trigo

2 tazas de azúcar blanca

2 cucharaditas de polvo para hornear

6 huevos

1/4 taza de licor de avellana

2 cucharaditas de extracto de vainilla

2 cucharaditas de extracto de almendra

2 tazas de avellanas, tostadas, peladas y picadas Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175 °C. Engrasa una charola para hornear. 2. Mezcla los polvos en un tazón grande. Añade los huevos, mezcla bien, luego incorpora el licor de avellana y extractos de vainilla y almendra; sigue mezclando hasta tener una masa firme. No mezcles de más. Agrega las avellanas. 3. Forma dos rectángulos de 8 centímetros de ancho y 37 de largo. Coloca sobre la charola engrasada. 4. Hornea durante 20 minutos a 175 ° C (350 °F). Retira del horner y deja que se entibien. 5. Corta diagonalmente con un cuchillo filoso en rebanadas de 1.5 centímetros. Coloca las rebanadas en la charola, con el lado cortado hacia abajo, y hornea de nuevo durante 15 minutos o hasta que se hayan dorado. Almacena en un recipiente herméticamente cerrado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

