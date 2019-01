Harina preparada para brownies Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 24 Un detalle perfecto para regalar en cualquier ocasión. Simiplemente mezcla los ingredientes secos de los brownies en frascos y agrega las instrucciones para prepararlos en una etiqueta decorativa. Ingredientes 1 1/4 tazas de harina de trigo

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de sal

2/3 taza de cocoa natural en polvo

2 1/4 tazas de azúcar blanca

1/2 taza de nueces picadas Cómo hacerlo 1. Mezcla la harina, polvo para hornear y sal en un frasco de 1 litro. Agrega el resto de los ingredientes formando capas en el orden indicado. Presiona muy bien cada capa antes de agregar la siguiente. Nota: Asegúrate de limpiar el frasco con una toalla de papel seca después de agregar la cocoa, de forma que los otros ingredientes permanezcan visibles a través del vidrio. 2. Pega en el frasco una etiqueta con las siguientes instrucciones:

Harina preparada para brownies

1. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). Engrasa y enharina un molde de 22×33 centímetros.

2. Vierte el contenido del frasco en un tazón grande y mezcla bien. Añade 3/4 taza de mantequilla derretida y 4 huevos, batiendo don una espátula hasta integrar perfectamente. Extiende la masa sobre el molde engrasado

