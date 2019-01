Galletas de azúcar mascabado Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 30 Encuentra en esta receta cinco diferentes versiones de galletas de vainilla endulzadas con azúcar mascabado. Ingredientes 2/3 taza de manteca vegetal

2/3 taza de mantequilla, suavizada

1 taza de azúcar blanca

1 taza de azúcar mascabado

2 huevos 2 cucharaditas de extracto de vainilla

3 1/4 tazas de harina de trigo

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de sal Cómo hacerlo 1. Bate la manteca con la mantequilla, azúcar, huevos y vainilla, hasta integrar. Añade la harina, bicarbonato y sal. 2. Pon la masa en una superficie ligeramente enharinada. Enharina también tus manos y forma una bola, presionando para compactarla. Corta a la mitad. 3. Forma con cada mitad un rollo de 5 centímetros de diámetro y 20 centímetros de largo. Envuelve en plástico sellando las orillas muy bien. La masa puede ser refrigerada hasta 1 mes o congelada hasta 3 meses. 4. Precalienta el horno a 190 °C (375 degrees °F). 5. Corta el rollo en rebanadas de 1/2 centímetro (no es necesario descongelar la masa antes de rebanar). Acomoda en charolas para hornear sin engrasar, separadas 5 centímetros entre sí. Hornea de 9 a 11 minutos. Saca del horno y pasa inmediatamente de la charola a rejillas enfriadoras.

6. Chispas de chocolate: Agrega 1 taza de mini chispas de chocolate semi-amargo y 1 taza de nueces picadas, al momento de agregar la harina.

Avena y coco: Reduce la cantidad de harina a 2 3/4 de taza. Agrega 1 taza de coco seco rallado y 1 taza de hojuelas de avena instantáneas, al momento de agregar la harina.

Crema de cacahuate: Agrega 1 taza de crema de cacahuate cremosa o con trozo, al momento de agregar la manteca vegetal.

Chocolate con nuez: Agrega 1 taza de nueces picadas y 1/2 taza de cocoa, al momento de agregar la harina.

Fruta cristalizada: Agrega 1 taza de cerezas cristalizadas enteras, 1/2 taza de nueces picadas y 1/2 taza de fruta cristalizada mixta, picada, al momento de agregar la harina.

