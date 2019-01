Galletas de pimienta negra Tiempo Total 2 H 35 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 48 Galletas de nuez y pasas con un toque de pimienta negra. Una mezcla de ingredientes tan diferente como deliciosa. Ingredientes 3 huevos

2 tazas de azúcar mascabado

2 tazas de harina blanca de trigo

1/2 cucharadita de bicarbonato

1/2 cucharadita de sal

1 cucharadita de clavos de olor molidos 2 cucharaditas de canela molida

1/2 cucharadita de pimienta negra molida

1 taza de nueces de castilla picadas

2 1/2 tazas de uvas pasa

2 cucharadas de cáscara de limón cubierta y picada

Bate los huevos con el azúcar mascabado en un tazón. 2. Mezcla aparte la harina con el bicarbonato, sal, clavos, canela y pimienta. Agrega las nueces, pasas y cáscara de limón. Vierte encima los huevos con azúcar y revuelve hasta tener una masa dura. Refrigera durante un par de horas. 3. Precalienta el horno a 190 ºC (375 ºF). Engrasa charolas para hornear. 4. Enharina tus manos y forma bolitas con una cucharada de masa cada una. Acomódalas en charolas para hornear engrasadas, separadas entre sí. ands. Hornea entre 10 y 12 minutos. Espolvorea con azúcar glass.

