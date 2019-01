Galletas de banana split Tiempo Total 6 H 40 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 20 Crema batida, plátanos y piña sobre una base de galletas Marías, con el toque indispensable de la nuez y las cerezas. Ingredientes 1/2 taza de mantequilla

1/2 taza de azúcar blanca

2 tazas de galletas Marías molidas

455 gramos de queso crema, suavizado

1 taza de azúcar blanca

1 cucharadita de extracto de vainilla 3 plátanos, rebanados

18 trocitos de piña en almíbar, bien escurridos

350 gramos de crema batida tipo chantilly

1/2 taza de nuez de castilla picada

1. Precalienta el horno a 175 ºC (350 ºF). 2. Derrite la mantequilla en una cacerola a fuego bajo. Retira del fuego y y agrega 1/2 taza de azúcar y galletas Marías. Mezcla y forra un molde para hornear de 23×33 centímetros. Hornea durante 15 minutos y deja enfriar. 3. Bate el queso crema con 1 taza de azúcar y la vainilla. Extiende sobre la costra de galletas Marías. 4. Coloca encima una capa de rebanadas de plátano, otra de trozos de piña y cubre con crema chantilly. Espolvorea con las nueces picadas y adorna con las mitades de cereza. Cubre y refrigera durante 6 horas o toda la noche. Corta en cuadros y disfruta.

