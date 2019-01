Galletas dulces y crujientes Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 48 Galletas preparadas con dos tipos de azúcar, vainilla y espolvoreadas con azúcar blanca. Fáciles de preparar. Ingredientes 1/2 taza de mantequilla

1/2 taza de manteca vegetal

1/2 taza de azúcar mascabado

1/2 taza de azúcar blanca

1 huevo

1 cucharadita de extracto de vainilla 2 tazas de harina blanca de trigo

1 cucharadita de cremor tártaro

1 cucharadita de bicarbonato

1/2 cucharadita de sal

1/2 taza de azúcar blanca para decorar Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 220 ºC (425 ºF). 2. Bate la mantequilla con la manteca vegetal, azúcar mascabado y 1/2 taza de azúcar blanca, hasta acremar. Sin dejar de batir, agrega el huevo y la vainilla. Mezcla aparte la harina, cremor tártaro, bicarbonato y sal; agrega al resto de los ingredientes y bate bien. 3. Forma bolitas de masa de 2 centímetros de diámetro. Sumerge la mitad de cada bolita en agua, lugo pásalas por el azúcar blanca restante. Acomoda las bolitas en charolas para hornear sin engrasar, con el lado del azúcar hacia arriba. Aplánalas ligeramente. 4. Hornea entre 8 y 10 minutos hasta que tomen un tono café claro. Enfría sobre rejillas enfriadoras y almacena en recipientes herméticos.

