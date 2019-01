Barras de almendra Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Para los amantes de la almendra, estas barras llevan almendras fileteadas, pasta de almendras y extracto de almendra. Ingredientes 1 taza de mantequilla

3/4 taza de azúcar blanca

1 huevo

1/2 taza de pasta de almendra

1 cucharadita de extracto de almendra

2 tazas de harina blanca de trigo

70 gramos de almendras fileteads Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). 2. Bate la mantequilla en un tazón grande, hasta acremar. Sin dejar de batir, agrega poco a poco el azúcar hasta tener una mezcla ligera y esponjada. Añade la yema de huevo (reserva la clara), pasta y extracto de almendra; bate hasta incorporar perfectamente. Apaga la batidora y agrega la harina, mezclando con una espátula. 3. Extiende la masa en un molde para hornear de 33×23 centímetros. Bate la clara de huevo hasta que quede espumosa y barniza con ella toda la superficie de la masa. 4. Hornea durante 35 minutos o hasta que tome un tono ligeramente dorado. Deja enfriar por completo y corta en cuadros de 5 centímetros. Almacena en recipientes cerrados herméticamente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.