Pan con jitomate estilo catalán Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 1 "Pa amb tomàquet", como es conocido en el dialecto catalán, es un pan tostado con jitomate fresco (picado o hecho puré), aceite de oliva y sal. En el resto de España se le conoce como "pan tumaca". Ingredientes 1 jitomate grande

2 rebanadas de pan rústico (o un bolillo cortado a la mitad)

1 diente de ajo, cortado a la mitad

Aceite de oliva extra virgen, al gusto

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Muele el jitomate en la licuadora o procesaro de alimentos, hasta hacerlo puré. 2. Tuesta el pan hasta que se vea bien dorado y frota cada rebanada con ajo. 3. Agrega el puré de jitomate sobre el pan. Rocía con aceite de oliva y espolvorea con sal.

