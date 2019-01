Sándwiches de camarón Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 5 Camarones guisados en aceite de oliva y jugo de limón, emparedados en pan rústico con mayonesa de limón. Ingredientes 24 camarones grandes, pelados y lavados

2 o 3 cucharadas de aceite de oliva extra-virgen

2 limones, su jugo y ralladura

1/2 manojo de cilantro, picado

2 cucharadas de mayonesa

1. Coloca los camarones en un recipiente y baña con el aceite y el jugo de 1 limón. Mezcla muy bien y marina dentro del refrigerador durante 1 hora. 2. Mientras, mezcla la mayonesa con el resto del jugo de 1 limón y la ralladura de ambos. 3. Calienta un sartén grande a fuego medio. Vierte los camarones con su marinada y cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que hayan tomado un tono rosado, aproximadamente 5 minutos. 4. Unta la mayonesa de limón sobre las rebanadas de pan. Divide los camarones entre cinco rebanadas y espolvorea con cilantro. Cubre con las rebanadas de pan restantes.

