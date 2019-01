Bruschetta de tomate Average Ratings from Allrecipes Mexico (5) Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 16 Montañitas de tomates frescos picados, albahaca y cebolla sobre rebanadas de baguette tostado con ajo. Ingredientes 1 baguette en rebanadas

8 tomates picados

½ manojo de albahaca fresca picada

½ cebolla roja finamente picada

Pimienta negra molida

3 dientes de ajo partidos a la mitad Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 200 °C. 2. Revuelve el tomate, albahaca y cebolla en un recipiente pequeño. Sazona con pimienta y reserva. 3. Acomoda el pan en una charola para hornear y hornea hasta que esté bien tostado, aproximadamente 5 minutos. 4. Retira el pan del horno y colócalo en una charola de servir. Deja que el pan se enfríe de 3 a 5 minutos. Frota el ajo en ambos lados del pan, el cual debe brillar un poco con el ajo. Con una cuchara pon la cantidad necesaria de la mezcla de tomate sobre cada rebanada de pan y sirve.

