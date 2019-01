Pollo rostizado con verduras Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 1 H 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 El pollo se rostiza en el horno sobre una cama de papas, cebolla, jitomate cherry y poro. Muy fácil. Ingredientes 1 pollo entero de 2 kilos

Sal y pimienta, al gusto

3 papas, en cubos de 2 centímetros

1 cebolla grande, en cubos de 2 centímetros

1 poro, en rebanadas de 2 centímetros

250 gramos de jitomates cherry enteros

1 cucharadas de aceite de oliva Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 225 °C. 2. Enjuaga muy bien el pollo, seca con toallas de papel y sazona con sal y pimienta por todos lados. 3. Mezcla las papas, cebolla, poro y jitomate en un refractario o fuente para hornear. Rocía con el aceite de oliva y sazona con sal y pimienta al gusto. 4. Coloca el pollo sobre las verduras, con la pechuga hacia arriba, y hornea en el horno precalentado hasta que se haya cocido completamente, aproximadamente 1 hora y 15 minutos.

