Rollo California (Sushi) Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 45 Min Porciones 4 Rollos de sushi rellenos de carne de cangrejo con tiras de pepino y rebanadas de aguacate. Checa nuestro video y descubre que preparar sushi en casa es más fácil de lo que parece. Ingredientes 1/2 pepino

4 cucharadas de mayonesa

90 gramos de carne de cangrejo, desmenuzada

4 hojas de alga nori

500 gramos de arroz para sushi cocido

2 1/2 cucharadas de ajonjolí

1 aguacate, rebanado

1 aguacate, rebanado

4 cucharadas de caviar rojo (tobiko), opcional Cómo hacerlo 1. Corta y desecha los extremos del pepino y parte a la mitad. Luego corta las mitades en cuatro tiras y corta cada tira en tiras muy delgadas. 2. Mezcla la mayonesa con el cangrejo. 3. Coloca una hoja de alga sobre un tapete para sushi. Humedece tus manos y extiende sobre la hoja una capa delgada y uniforme de arroz, dejando un espacio de 1 centímetro en la orilla inferior. Espolvorea con ajonjolí y voltea con mucho cuidado. 4. Acomoda una cucharada de cangrejo aproximadamente a 1/3 de distancia de la orilla superior de la hoja de alga. Agrega encima 1 o 2 tiras de pepino y de 1 a 3 rebanadas de aguacate. 5. Enrolla con la ayuda del tapete, empezando desde el extremo superior y apretando con cuidado para formar el rollo. Cuando hayas llegado al extremo inferior, humedece la orilla sin arroz y cierra el rollo. Repite el procedimiento con los ingredientes restantes. 6. Humedece un cuchillo filoso y corta cada rollo en rebanadas de 2 centímetros de ancho. Adorna cada rebanada con caviar rojo.

