Pastel en microondas Tiempo Total 7 Min Tiempo Activo 2 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 1 Pastel de chocolate en cuestión de minutos y sin mucho trabajo antes, durante y después. Prepáralo en una taza y hornéalo en la misma taza dentro del horno de microondas. Ingredientes 1 huevo

3 cucharadas de leche

1/2 cucharadita de extracto de vainilla

1 cucharada de aceite vegetal

3 cucharadas de cocoa en polvo 3 cucharadas de azúcar estándar

4 cucharadas de harina de trigo

1/2 cucharadita de polvo para hornear

1/4 cucharadita de azúcar glass (opcional)

1. Coloca en una taza grande el huevo, leche, vainilla y aceite; mezcla bien con un batidor de globo. 2. Agrega a la taza la cocoa, azúcar estándar, harina y polvo para hornear; bate vigorosamente con el batidor de globo para desbaratar todos los grumos. 3. Mete la taza al horno de microondas y cocina a potencia alta entre 2 y 3 minutos. El pastel deberá quedar esponjoso y un poco húmedo. 4. Si lo deseas, espolvorea con azúcar glass y decora con rebanadas de fresa.

