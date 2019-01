Sopa de coliflor y poro Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Baja en grasa, pero cargada de sabor. La coliflor y el poro se mezclan con zanahoria, papa y caldo de pollo en esta sopa espesa. Ingredientes 1 cucharada de aceite de oliva

2 poros, rebanados

1 zanahoria, rebanada

1 cebolla, rebanada

1 coliflor, cortada en ramitos 100 mililitros de vino blanco

1 papa mediana, pelada y rebanada

1 cucharadita de tomillo fresco

700 mililitros de caldo de pollo

Sal y pimienta al gusto Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite de oliva en una cacerola a fuego medio. Agrega los poros, zanahoria y cebolla. Mezcla para cubrir todo con el aceite, tapa y deja que suden hasta que estén suaves, aproximadamente 5 minutos. 2. Añade la coloflor y revuelve. Sube el fuego a alto, agrega el vino y deja que hierva 1 o 2 minutos para que se evapore el alcohol. 3. Agrega la papa, tomillo y suficiente caldo de pollo como para cubrir las verduras (también puedes utilizar agua y caldo de pollo en polvo). Deja que hierva, tapa de nuevo y reduce el fuego a bajo; cocina hasta que la papa esté suave. 4. Muele la sopa con una batidora de mano o deja que se enfríe un poco y licúala en pequeñas porciones dentro de la licuadora. Sazona con sal y pimienta. Si la deseas menos espesa, agrega más caldo de pollo.

