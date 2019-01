Chirivías al horno Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Tiras de chirivía (o zanahoria blanca) cubiertas con aceite de oliva y miel, cocidas en el horno hasta que quedan bien crujientes y servidas con hierbas frescas. Ingredientes 4 chirivías, peladas y cortadas en tiras

1 cucharada de aceite de oliva

2 dientes de ajo, finamente picados

1 cucharada de miel

3/4 cucharadita de sal marina

Pimienta negra molida al gusto

1 cucharada de hierbabuena fresca picada

1 cucharada de salvia fresca picada Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 230 °C. 2. Coloca las chirivías en un tazón y mézclalas con el aceite de oliva. Añade el ajo, miel, sal y pimienta al gusto. Revuelve y acommódalas en una charola para hornear. 3. Hornea en el horno precalentado hasta que las chirivías esten suaves, aproximadamente 30 minutos. Colócalas dentro de un tazón, agrega la hierbabuena y la salvia; revuelve. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.