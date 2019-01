Spaghetti con pollo en crema de champiñones Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Spaghetti de pollo en salsa italiana con champiñones y crema. Esta receta es muy fácil de preparar, perfecta para la comida entre semana. Ingredientes 1 paquete de spaghetti

2 pechugas de pollo cortadas en cubos

8 champiñones finamente picados

1 cebolla finamente picada

1 pimiento rojo finamente picado

400 g de jitomates picados ½ taza de salsa de jitomate italiana

½ cucharadita de pimienta roja de cayena

1 cucharadita de chile en polvo

½ cucharadita de ajo en polvo

1. Cocina el spaghetti de acuerdo a las instrucciones del paquete. 2. En un sartén, sofríe los champiñones, cebolla y pimiento. 3. Agrega el pollo y cocina entre 5 y 7 minutos hasta que se haya dorado. 4. Agrega los jitomates picados, salsa de jitomate, pimienta roja, chile en polvo y ajo en polvo. Cocina a fuego lento durante 10 minutos, revolviendo ocasionalmente. 5. Retira del fuego e incorpora la crema.. 6. Sirve sobre el spaghetti.

