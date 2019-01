Espagueti en salsa de queso con chile Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Espagueti al dente en una salsa de queso crema con chile de árbol y cebolla. Una receta fácil de preparar y rápida. Ingredientes 400 gramos de espagueti

1/2 barrita (45 gramos) de mantequilla

1 cebollita cambray, picada con todo y rabo

1/4 cebolla morada, picada finamente

5 chiles puya, guajillo o de árbol 1 pizca de hierbas de olor secas, molidas con tus dedos

Sal y pimienta, al gusto

100 mililitros de leche

160 gramos de queso crema Cómo hacerlo 1. Cuece la pasta en agua hirviendo con sal y hasta que esté suave, pero aún firme (al dente), aproximadamente 10 minutos. Escurre bien. 2. Mientras se cuece la pasta, derrite la mantequilla en un sartén grande a fuego bajo. Agrega la cebollita cambray y la cebolla morada; sofríe hasta que se vean transparentes, aproximadamente 5 minutos. 3. Asa los chiles en un sartén pequeño a fuego medio, hasta que se vean tostados (pero no quemados) y tengan un aroma intenso. Retira las semillas y córtalos en tiritas con unas tijeras. Agrega los chiles al sartén con la cebolla acitronada y sazona con las hierbas, sal y pimienta. 4. Licua la leche con el queso crema hasta tener una mezcla homogénea y vierte dentro del sartén con la cebolla y el chile. Reduce el fuego a bajo y cocina hasta que la salsa se haya reducido, aproximadamente 8 minutos. 5. Agrega la pasta escurrida, mezcla bien durante unos segundos. Sirve inmediatamente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

