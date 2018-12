Ratatouille de mi suegra Colette

1. Pica la cebollas, calabacitas, pimientos, jitomates y berenjenas en cubos de aproximadamente de 1×1 centímetros. (Esto no es parte de la receta original que me dio mi suegra, pero la incorporé para obtener una mezcla bien variada de ingredientes en cada bocado. Si tienes cubos grandes de berenjenas y pequeños de las otras verduras, el sabor no será igual). Pica los dientes de ajo en trocitos de aproximadamente 1×1 milímetros.

2. Calienta un poco de aceite en una cacerola grande a fuego medio, agrega la cebolla y sofríe hasta que se vea transparente. Retira de la cacerola y coloca dentro de un recipiente. Calienta más aceite en la misma cacerola y sofríe las calabacitas durante unos minutos, hasta que se suavicen un poco. Retira del fuego y coloca dentro de un recipiente. Repite el procedimiento con los pimientos y las berenjenas.

3. Por último, sofríe los jitomates y cocina hasta que empiecen a deshacerse y cambien de color. Regresa todas las verduras sofritas a la cacerola y agrega el ajo. Reduce el fuego a bajo y sazona con tomillo, romero, sal y pimienta. Cocina todo junto entre 5 y 10 minutos antes de servir.