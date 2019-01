Queso de jocoque Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 35 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 170 Prepara este queso de jocoque con un sabor ácido que te va a fascinar. Agrega sal y hierbas frescas a tu gusto y difrútalo como una botana saludable o sobre una ensalada. Ingredientes 1 litro de jocoque líquido

Sal (opcional)

Hierbas frescas (opcional) Cómo hacerlo 1. Calienta el jocoque en una cacerola mediana, moviendo frecuentemente, hasta que alcance los 71 °C. La cuajada se va a separar del suero, de lo contrario, sube el fuego poco a poco hasta llegar a los 82 °C. 2. Pon la cuajada sobre un cedazo cubierto con manta de cielo. Amarra las esquinas de la manta y cuelga el queso para que se escurra de 30 minutos a 1 hora, o hasta alcanzar la consistencia deseada. (También puedes dejar el queso sobre el cedazo, simplemente cubre con la misma manta de cielo y coloca el cedazo sobre un recipiente para que atrape el suero). 3. Coloca el queso en un tazón. Si lo deseas, agrega sal y hierbas al gusto.

