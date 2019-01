Panal de caramelo Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 10 El caramelo se prepara con miel de maíz y azúcar, pero toma la forma de panal debido al bicarbonato. Si lo deseas, puedes utilizar miel de agave y meter los trocitos de panal en chocolate derretido. Ingredientes 4 cucharadas de miel de maíz

200 gramos de azúcar blanca

Engrasa un molde para hornear de 20×20 centímetros. 2. Calienta el jarabe de maíz y el azúcar en una cacerola grande. Deja que suelte el hervor, luego reduce el fuego a bajo y cocina entre 5 y 10 minutos. El tiempo variará dependiendo de la temperatura, pero podrás saber que está listo cuando un poco de jarabe se endurezca al ponerlo en un vaso de agua. Presta mucha atención para que se no se queme. 3. Retira la cacerola del fuego y agrega el bicarbonato. Mezcla muy rápidamente porque formará espuma inmediatamente. Viertte dentro del molde. Deja reposar hasta que se endurezca y rómpelo en trozos del tamaño deseado.

