Galletas italianas de almendra y anís Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 30 Conocidas como biscotti en Italia, estas galletas con almendras picadas quedan bien tostadas y secas. Perfectas para remojar en café, brandy o tu licor favorito. Ingredientes 340 gramos de mantequilla

1 3/4 tazas de azúcar blanca

6 huevos

1 cucharadita de extracto de anís

2 cucharaditas de extracto de vainilla 6 tazas de harina blanca de trigo

1/2 cucharadita de sal

2 cucharaditas de polvo para hornear

225 gramos de almendras picadas Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 165 °C (350 °F). 2. Bate la mantequilla con el azúcar en un tazón grande, hasta acremar. Agrega los huevos, huno por uno, y sigue batiendo hasta que la mezcla se esonje. Incorpora el anís y la vainilla. 3. Cierne la harina junto con el polvo para hoenrea y la sal. Agrega estos polvos a los ingredientes húmedos junto con las almendras picadas. Mezcla con una pala de madera hasta tener una masa. Amasa con tus manos. 4. Divide la masa en 4 partes. Forma con cada pieza un tubo largo de aproximadamente 35 centímetros. Acomoda 2 piezas de masa en cada charola para hornear y aplana los tubos hasta que queden de 7 centímetros de ancho. 5. Hornea entre 25 y 30 minutos en el horno precalentado, hasta que se sientan firmes. Corta cada pieza en rebanadas diagonales de 1 centímetro de ancho y acomoda las rebanadas de lado en las charolas para hornear. Regresa al horno. Tuesta ambos lados de la galleta, esto tomará entre 3 y 5 minutos por lado.

