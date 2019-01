Azúcar de vainilla Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 Muchas recetas europeas llevan azúcar de vainilla en lugar de extracto. Prepara tu azúcar de vainilla en casa con esta receta básica. Ingredientes 2 tazas de azúcar blanca

1 vaina entera de vainilla Cómo hacerlo 1. Vierte el azúcar dentro de un frasco o recipiente hermético. Abre la vaina cortando a la mitad, a lo largo, y utiliza una cuchara o cuchillo pequeño para raspar todas las semillitas negras del interior. Mezcla estas semillitas con el azúcar y entierra la vaina en el azúcar. Cierra el frasco y deja reposar durante 1 semana.

