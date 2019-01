Risotto de atún con chorizo al horno Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Arroz italiano guisado con atún, chorizo y calabacitas. Un delicioso platillo de consistencia cremosa. Ingredientes 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

1 cebolla finamente picada

1 diente de ajo finamente picado (opcional)

1 chorizo picado

1 puño de aceitunas negras

1 cucharadita de sal marina

180 gramos (1 taza) de arroz arborio (risotto) 375 mililitros (1½ tazas) de caldo de pollo o agua

400 gramos de jitomates saladet picados

185 gramos de atún enlatado

3-4 calabacitas chicas en rebanadas delgadas

Pimienta negra recién molida

2 cucharadas de perejil fresco picado

Queso parmesano rallado para servir (opcional) Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 200°C. 2. Calienta un refractario de 3 litros de capacidad (con tapadera) a fuego medio. Agrega el aceite de oliva, chorizo, ajo y sal marina. Cocina durante 5 minutos o hasta que la cebolla esté suave y transparente. Revuelve frecuentemente. 3. Agrega el arroz y revuelve durante 1 minuto más. Añade el caldo (o agua) y los jitomates picados. Deja que hierva a fuego bajo. Agrega el atún, la calabacita y sazona con pimienta. 4. Tapa el refractario y hornea en el horno precalentado durante 30 minutos o hasta que el arroz se haya cocido. Incorpora las aceitunas. 5. Espolvorea con perejil y queso parmesano. Sirve y disfruta. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.