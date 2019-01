Galletas de jengibre cristalizado Tiempo Total 28 Min Tiempo Activo 13 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 3 El jengibre cristalizado, aunado al clavo, canela y jengibre en polvo, le dan a estas galletas el toque de sabor que tu paladar está esperando. Ingredientes 1/2 taza de azúcar blanca

3/4 taza de mantequilla sin sal

1 clara de huevo

2 cucharadas de miel de agave oscura

3 cucharadas de jengibre cristalizado picado

2 tazas de harina blanca de trigo

1 cucharadita de bicarbonato de sodio 1/4 cucharadita de sal

1 1/2 cucharadita de canela en polvo

1 cucharadita de clavos de olor en polvo

1 cucharadita de jengibre en polvo

1/3 taza de azúcar granulada para decorar

1/3 taza de azúcar glass para decorar Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). Engrasa 2 charolas grandes para hornear. 2. Bate la mantequilla y el azúcar en un tazón grande, hasta acremar. Agrega las claras de huevo y la miel de agave, y sigue batiendo hasta que se esponje. Incorpora el jengibre cristalizado. 3. Cierne la harina, bicarbonato, sal, canela, jengibre en polvo y clavos; incorpora a los ingredientes húmedos y mezcla con una espátula hasta que empiece a tomar forma. Mezcla ahora con tus manos hasta formar una masa suave. 4. Forma con la masa bolitas de 2.5 centímetros de diámetro y pásalas por el azúcar granulada. Acomoda las bolitas en las charolas, separándolas 5 centímetros entre sí. Presiona la superficie con el fondo de un vaso cubierto de azúcar. Hornea entre 12 y 15 minutos, hasta que las galletas tomen un tono dorado. Deja enfriar en las charolas durante unos minutos antes de colocarlas sobre rejillas efriadoras. Sumerge la mitad de cada galleta en azúcar glass. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.