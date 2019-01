Galletas escandinavas de almendra Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Estas galletas son similares sl biscotti italiano, pero mucho más suaves. La masa se prepara con extracto de almendra y luego se espolvorean con almendras fileteadas antes de hornearse. Ingredientes Galletas 1/2 taza de mantequilla

1 taza de azúcar blanca

1 huevo

1/2 cucharadita de extracto de almendra

1 3/4 tazas de harina blanca de trigo

2 cucharaditas de polvo para hornear

1/4 cucharadita de sal

1/2 taza de almendras fileteadas Betún 2 cucharadas de leche

1 taza de azúcar glass

1/4 cucharadita de extracto de almendra Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 165 °C (325 °F). 2. Bate la mantequilla con el azúcar en un tazón mediano hasta acremar. Agrega el huevo y 1/2 cucharadita de extracto de almendra, y sigue batiendo hasta que se esponje. Añade la harina, polvo para hornear y sal; mezcla bien. 3. Divide la masa en 4 piezas y forma con cada una un tubo grueso de 30 centímetros de largo. Coloca 2 tubos en una charola para hornear, separándolos entre 10 y 12 centímetros entre sí. Aplana cada tubo con tus manos hasta que queden de 7.5 centímetros de ancho. Barniza cada tubo aplanado con las 2 cucharadas de leche y espolvorea con almendras fileteadas. 4. Hornea entre 12 y 15 minutos o hasta que las orillas se vean ligeramente doradas. Corta las galletas tibias en rebanadas diagonáles de 2.5 centímetros de ancho. Cuando se enfríen, rocíalas con betún de almendra. Galletas 6. Para preparar el betún de almendra, mezcla el azúcar glass con 1/4 cucharadita de extracto de almendra y 1/4 taza de leche, hasta tener una consistencia uniforme y suave. Betún

