Galletas suizas de nuez e hinojo Tiempo Total 2 H 27 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Estas galletas tienen la consistencia del biscotti italiano y un sabor bastante particular debido al hinojo. Ingredientes 1 taza de mantequilla, suavizada

1 1/2 tazas de azúcar glass

2 huevos, batidos

2 cucharaditas de extracto de vainilla

4 cucharadas de semillas de hinojo

3 tazas de harina blanca de trigo, cernida

1. Gate la mantequilla con el azúcar, hasta acremar. Agrega los huevos y la vainilla. 2. Aparte, mezcla las semillas de hinojo con la harina y las nueces. Agrega a los ingredientes húmedos y mezcla bien. 3. Forma con la masa un tubo largo y envuélvelo en plástico adherente o papel encerado. Refrigera durante 2 horas. 4. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). Engrasa ligeramente charolas para horner. 5. Corta el tubo de masa en rebanadas delgadas y hornea entre 10 y 12 minutos, hasta que se hayan dorado ligeramente.

