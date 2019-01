Barras de dos chocolates y arroz inflado Tiempo Total 48 Min Tiempo Activo 23 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 2 Una base de harina con coca cubierta cubierta con una mezcla de dos chocolates y cereal de arroz inflado. Ingredientes 3/4 taza de harina blanca de trigo

2 cucharadas de cocoa natural en polvo

1/4 cucharadita de polvo para hornear

1/4 cucharadita de sal

1/2 taza de mantequilla

3/4 taza de azúcar blanca 2 huevos

1 cucharadita de extracto de vainilla

2 tazas de malvaviscos miniatura

1 taza de chispas de chocolate semi-amargo

1 taza de crema de mantequilla

1 1/2 tazas de arroz inflado Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175 °C (175 °F). Engrasa un molde de 23×33 centímetros. 2. Mezcla en un tazón la harina, cocoa, polvo para hornear y sal. 3. Aparte, bate la mantequilla con el azúcar, hasta acremar. Sin dejar de batir, agrga los huevos y la vainilla. Incorpora los polvos con una espátula. Vierte la masa en el molde engrasado. 4. Hornea entre 15 y 20 minutos. 5. Distribuye los malvaviscos sobre las barras horneadas y hornea 3 minutos más. Deja enfriar. 6. Coloca las chispas de chocolate y crema de cacahuate en un recipiente apto para el microondas. Calienta a alta potencia hasta que se hayan derretido. Cocina 1 minuto a la vez, moviendo después de cada minuto. Agrega el arroz inflado y mezcla bien. 7. Vierte el chocolate con arroz sobre las barras frías. Refrigera, corta en barras y mantenlas en refrigeración. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.