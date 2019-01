Bolitas de cacahuate y coco Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 2 Pueden ser galletas o dulces sin hornear. Se trata de un bocadillo saludable a base de galletas Marías con crema de cacahuate, leche en polvo y miel, envuelto en coco seco rallado. Ingredientes 32 galletas Marías

1 taza de crema de cacahuate con trozos

2/3 taza de miel

1/2 taza de leche en polvo sin grasa

1. Coloca las galletas Marías entre dos trozos de papel encerado y muélelas con un rodillo. También puedes molerlas en el procesador de alimentos. 2. Mezcla en un tazón grande las galletas molidas con la crema de cacahuate, miel y leche en polvo. 3. Forma bolitas con la mezcla, pásalas por el coco rallado y colócalas sopre papel encerado para que se sequen.

