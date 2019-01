Galletas crujientes de chocolate y nuez Tiempo Total 17 Min Tiempo Activo 7 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 14 Chocolate derretido sobre galletas de soda y cubierto con nueces picadas. Una galleta crujiente y fácil de preparar. Ingredientes 120 gramos de galletas de soda

1 taza de mantequilla

1 taza de azúcar mascabado

2 tazas de chispas de chocolate semi-amargo

2 tazas de nueces picadas Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 190 ºC (375 ºF). 2. Acomoda las galletas, en una sola capa, en el fondo de un molde para hornear de 23×38 centímetros. 3. Hierve la mantequilla con el azúcar durante 3 minutos, y vierte uniformemente sobre las galletas. Ten mucho cuidado ya que estará caliente y pegajosa. 4. Hornea durante 7 minutos. 5. Saca del horno e inmediatamente agrega las chispas de chocolate sobre la mezcla caliente. Espera unos minutos a que se derritan, luego empareja con la parte trasera de una cuchara. Espolvorea encima las nueces picada. Corta en cuadros o barras del mismo tamaño.

