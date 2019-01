Galletas escocesas de mantequilla Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 4 La receta de galletas más básica y sencilla que existe. La mantequilla de verdad (no margarina) y el azúcar mascabado les dan un sabor irresistible. Ingredientes 2 tazas de mantequilla

1 taza de azúcar mascabado

4 1/2 tazas de harina blanca de trigo Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 165 ºC (325 ºF). 2. Bate la mantequilla con el azúcar mascabado. Agrega de 3 a 3 3/4 tazas de harina. Mezcla bien. 3. Espolvorea el harina restante en una superficie plana y limpia. Amasa durante 5 minutos, incorporando suficiente harina como para tener una masa suave. Extiende la masa con un rodillo a un grosor de 1.25 centímetros y corta en tiras 7.5 centímetros de largo por 2.5 centímetros de ancho. Pica varias veces con un tenedor y acomoda en charolas para hornear sin engrasar. 4. Hornea entre 20 y 25 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.