Whoopie pie de avena Tiempo Total 57 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 45 Min Porciones 3 Sándwich de galletas de avena rellenos de betún sabor vainilla. El whoopie pie es una especie de mezcla entre galleta y pastel, bastante popular en los Estados Unidos. Ingredientes 2 tazas de azúcar mascabado

3/4 taza de mantequilla

2 huevos

1/2 cucharadita de sal

1 cucharadita de canela en polvo

1 cucharadita de polvo para hornear

3 cucharadas de agua hirviendo

1 cucharadita de bicarbonato de sodio 2 1/2 tazas de harina blanca de trigo

2 tazas de hojuelas de avena instantánea

1 clara de huevo

2 cucharadas de leche

1 cucharadita de extracto de vainilla

2 tazas de azúcar glass

Precalienta el horno a 175 ºC (350 ºF). Engrasa ligeramente charolas para hornear. 2. Bate la mantequilla con el azúcar mascabado hasta que se esponje. Sin dejar de batir, agrega los huevos. Añade la sal, canela, polvo para hornear, agua hirviendo, bicarbonato y harina. Mezcla con una espátula, luego envuelve la avena. 3. Pon cucharadas de la masa en las charolas engrasadas y hornea entre 10 y 12 minutos en el horno precalentado. Deja que las galletas se enfríen completamente antes de preparar sándwiches rellenos. 4. Para preparar el relleno, bate la clara de huevo con la batidora eléctrica. Agrega la leche, 1 cucharadita de vainilla y 1 taza de azúcar glass; bate bien. Añade la manteca vegetal y el resto del azúcar glass, y sigue batiendo hasta tener una consistencia ligera.

