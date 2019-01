Barras de avena y frambuesa Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 9 Capas de avena con mantequilla y azúcar mascabado rellenas de mermelada de frambuesa. ¡Mis galletas favoritas! Ingredientes 1/2 taza de azúcar mascabado

1 taza de harina blanca de trigo

1/4 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/2 cucharadita de sal

1 taza de hojuelas de avena

1/2 taza de mantequilla, suavizada

Precalienta el horno a 175 ºC (350 ºF). Engrasa un molde para hornear de 20×20 centímetros, forra con papel aluminio y engrasa el papel aluminio también. 2. Mezcla azúcar mascabado, harina, bicarbonato, sal y avena. Agrega la mantequilla y mezcla con tus manos. Extiende 2 tazas de la mezcla sobre el fondo del molde, presionando con tus manos. Unta encima la mermelada, dejando un espacio de 1/2 centímetro en las orillas. Espolvorea el resto de la mezcla de avena encima y presiona ligeramente con tus manos. 3. Hornea entre 35 y 40 minutos en el horno precalentado, o hasta que se vea ligeramente dorada. Deja enfriar antes de cortar en barras.

