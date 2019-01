Dulces de coco y chocolate Tiempo Total 5 H 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 3 Barras dulces de coco, leche condensada y un toque de vainilla, cubiertas con chocolate semi-amargo. Sorprendentemente fáciles de preparar. Ingredientes 150 mililitros de leche condensada

1 cucharadita de extracto de vainilla

2 tazas de azúcar glass

400 gramos de coco seco rallado

4 tazas de chispas de chocolate semi-amargo Cómo hacerlo 1. Mezcla la leche condensada con la vainilla en un tazón. Agrega poco a poco el azúcar glass, mezclando bien cada vez, hasta tener una consistencia uniforme. Incorpora el coco, moviendo hasta tener una consistencia firme. Coloca dentro de un molde engrasado de 23×33 centímetros y refrigera hasta que esté bien firme. 2. Coloca las chispas de chocolate en un recipiente apto para el horno de microondas y hornea a potencia alta durante 1 minuto a la vez, revolviendo después de cada minuto, hasta que se hayan derretido. Saca el molde del refrigerador y corta el dulce de coco en barras de 2.5×5 centímetros. 3. Toma cada barra con un tenedor y sumérgela dentro del chocolate derretido, cubriendo por completo. Deja escurrir el exceso de chocolate unos segundos, y colócala sobre un trozo de papel encerado. Repite el procedimiento con todas las barras. Tardarán varias horas en secarse. Si tienes prisa, refrigéralas durante 30 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.