Shots de ostiones Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 2 H 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Impresiona a tus invitados con este platillo exótico de origen japonés: shots de ostiones frescas con huevos de codorniz. Ingredientes 12 ostiones en su concha

3/4 cucharadita de tobiko

1 cucharadita de wasabi en polvo

1 cucharada de vinagre de arroz

2 cucharadas de salsa de soya 6 huevos de codorniz

3 cucharadas de sake

100 mililitros de mirin

Bete el mirin con el vinagre, wasabi, salsa de soya y sake hasta mezclar bien. Deja reposar a temperatura ambiente durante 2 horas para que se asiente. 2. Mientras, abre las ostiones. Coloca 2 ostiones en cada caballito para tequila. 3. Con mucho cuidado de no revolver la salsa, pon 2 cucharadas de ésta en cada caballito. Quiebra 1 huevo de codorniz dentro de cada caballito. Pon encima 1/8 cucharadita de tobico y adorna con los gajos de limón. Sirve inmediatamente.

