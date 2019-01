Sándwiches de galletas suizas Tiempo Total 39 Min Tiempo Activo 9 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 5 Sándwich de galletas rellenas de una especie de glaseado cremoso sabor vainilla. Cambia el color del relleno de acuerdo a la ocasión. Ingredientes 1 taza de mantequilla, suavizada

1/3 de crema para batir

2 tazas de harina blanca de trigo cernida

1/3 taza de azúcar granulada para decorar

1/4 taza de mantequilla, suavizada 3/4 taza de azúcar glass cernida

1 yema de huevo

1 cucharadita de extracto de vainilla

Mezcla muy bien 1 taza de mantequilla, crema y harina cernida. Refrigera durante por lo menoz 1 hora. 2. Precalienta el horno a 190 °C (375 °F). 3. Extiende una tercera parte de la masa sobre una superficie enharinada, hasta tener un grosor de 1/2 centímetro. Corta círculos de 1 1/2 centímetros de diámetro y ponlos sobre un trozo de papel encerado cubierto con una buena cantidad de azúcar glass. Voltea los círculos de masa para que ambos lados se cubran de azúcar y acomódalos en charolas para hornear sin engrasar. Pica 4 veces cada círculo de masa con un tenedor. Repite todo el procedimiento con el resto de la masa. 4. Hornea a 190 °C entre 7 y 9 minutos. Deja que las galletas se enfríen completamente. 5. Para hacer el relleno, mezcla el resto de la mantequilla con el azúcar glass, yema de huevo y vainilla. Si lo deseas, dale color con el colorante vegetal. 6. Junta dos galletas con el relleno, como si fueran sándwiches.

