Dulce de dátil y arroz Tiempo Total 12 Min Tiempo Activo 2 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 24 Bolitas acarameladas de arroz inflado con dátiles y nueces picadas. ¡A que no puedes comer sólo una! Ingredientes 8 cucharadas de mantequilla

235 gramos de dátiles, picados

2 yemas de huevo

3/4 taza de azúcar blanca

1 taza de arroz inflado

1 taza de nueces picadas

1. Coloca la mantquilla, dátiles, yemas y azúcar en una cacerola a fuego medio. Deja que hiervan 2 minutos. Retira del fuego y agrega el arroz inflado, nueces y vainilla; mezcla bien y deja enfriar. 2. Cuando puedas manejarlos con los ingredientes, forma bolitas y, si lo deseas, pásalas for azúcar glass.

