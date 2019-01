Galletas de tres pisos Tiempo Total 2 H 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 24 Los "pisos" de estas galletas son capas de galletas Marías molidas, coco con leche condensada y una mezcla de chocolate con crema de cacahuate. ¡Llenas de proteínas! Ingredientes 1/2 taza de mantequilla

1 1/2 tazas de galletas Marías molida

200 gramos de coco rallado

1 lata (397 gramos) de leche condensada

340 gramos de chispas de chocolate semi-amargo

340 gramos de chispas de chocolate semi-amargo

1/2 taza de crema de cacahuate Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). 2. Derrite la mantequilla en un molde para hornear de 23×33 centímetros. Espolvorea las galletas molidas sobre la mantequilla derretida, distribuyéndolas uniformemente en todo el molde. Cubre las galletas con el coco y vierte encima la leche condensada. Hornea durante 25 minutos o hasta que tome un tono café dorado. 3. Derrite el chocolate junto con la crema de cacahuate en una cacerola a fuego bajo, moviendo con una espátula hasta tener una consistencia cremosa y homgénea. Vierte sobre la "galleta" horneada. Deja enfriar hasta que el chocolate se endurezca de nuevo y corta en 24 cuadros. Si lo deseas, adorna con más coco rallado.

