Galletas de chocolate con chispas de chocolate y nuez Tiempo Total 41 Min Tiempo Activo 11 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 4 Suaves y chiclosas, estas galletas de chocolate con chispas de chocolate serán el deleite de toda tu familia. Ingredientes 1 taza de mantequilla sin sal

1 1/2 tazas de azúcar blanca

2 huevos

1 cucharadita de extracto de vainilla

2 tazas de harina blanca de trigo 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/2 cucharadita de sal de grano

2/3 taza de cocoa natural en polvo

1 taza de nueces de castilla picadas

2 tazas de chispas de chocolate semi-amargo Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). 2. Bate la mantequilla con el azúcar en un tazón grande, hasta acremar. Esto tomará aproximadamente 10 minutos. Agrega los huevos, uno por una, y mezcla hasta incorporar. Añade la vainilla y mezcla bien. 3. Coloca el harina, bicarbonato, sal y cocoa en una bolsa grande con cierre hermético. Cierra la bolsa y agita hasta mezclar los ingredientes de forma homgénea. 4. Vierte los polvos de la bolsa en el tazón con la mantequilla. Mezcla con una pala de madera hasta tener una masa uniforme, aproximadamente 3 minutos. Añade las nueces y chispas de chocolate; mezcla bien. 5. Coloca 2 cucharaditas de masa por galleta en charolas para hornear sin engrasar. Si lo prefieres, forma bolitas y colócalas en las charolas, separadas 5 centrímetros entre sí, y aplánalas suavemente con tus dedos. 6. Hornea durante 11 minutos a 175 °C. Las galletas se verán muy poco firmes y tendrán un poco de brillo en la superficie. Deja que se enfríen en la charola durante 1 minuto, luego pásalas a rejillas enfriadoras para que se enfríen completamente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.