Bolitas de chabacano y coco Tiempo Total 8 H 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Estas bolitas de chabacano, coco y nuez son una cruza entre galletas y dulce. No necesitan hornearse. Ingredientes 225 gramos de chabacanos secos

3 huevos

1/2 taza de azúcar blanca

3/4 taza de nueces de castilla picadas

100 gramos de galletas de vainilla molidas (ej. Maravillas Gamesa®)

2 tazas de coco rallado grueso Cómo hacerlo 1. Corta los chabacanos en tiritas cortas y delgadas. Rocía con agua y deja reposar en un recipiente cerrado durane toda la noche. 2. Engrasa con un poco de mantequilla un sartén y calienta a fuego medio. Mezcla huevos, azúcar y chabacanos; cocina en el sartén caliente durante 10 minutos. Apaga y agrega las nueces, galletas molidas y mitad del coco. Mezcla bien. 3. Forma bolitas y pásalas por el coco. Coloca en un recipiente herméticamente cerrado. Estas galletas saben mucho mejor después de haber reposado unos 3 o 4 días.

