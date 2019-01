Galletas a la antigua Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 3 Esta receta básica de galletas ha sido compartida por mi familia de generación en generación por más de 150 años. Ingredientes 1/2 taza de manteca vegetal

2 tazas de azúcar blanca

1/2 taza de mantequilla

3 huevos

5 cucharaditas de polvo para hornear

1/2 taza de leche

Extiende la masa en una superficie plana enharinada hasta tener un grosor de 7 milímetros y córtala en figuritas adecuadas para la ocasión. Acomoda las galletas en las charolas engrasadas. 4. Hornea hasta que se hayan dorado ligeramente.

