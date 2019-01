Bolitas de crema de cacahuate Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Bolitas de crema de cacahuate y galletas Marías cubiertas con chocolate semi-amargo. Llámales galletas o dulces, de cualquier forma son deliciosas. Ingredientes 1/2 taza de mantequilla, suavizada

2 cucharaditas de extracto de vainilla

1/8 cucharadita de sal

2 tazas de crema de cacahuate cremosa

2 tazas de azúcar glass 2 tazas de nueces picadas

2 1/2 tazas de galletas Marías

1 taza de azúcar glass

2 tazas de chispas de chocolate semi-amargo

2 cucharadas de manteca vegetal Cómo hacerlo 1. Bate la mantequilla con la vainilla, sal y crema de cacahuate, hasta acremar. Añade 2 tazas de azúcar glass, nueces y 2 tazas de galletas Marías; mezcla bien. Agrega el resto de las galletas Marías, sólo si es necesario, de lo contrario será muy difícil darle forma a las bolitas. 2. Forma bolitas de 2 centímetros de diámetro y pásalas por el resto del azúcar glass. Coloca las bolitas en una charola para hornear, sin encimar, y refrigéralas hasta que estén firmes. A este punto podrás cubrir las bolitas con chocolate o dejarlas como están. 3. Para cubrirlas con chocolate, derrite a baño María las chispas de chocolate junto con la manteca vegetal. Retira el baño María del fuego, pero deja el chocolate sobre el agua caliente. Inserta un palillo de dientes en cada bolita y sumérgelas en el chocolate derretido hasta cubrirlas. Acomódalas sobre papel encerado y deja reposar hasta que el chocolate se haya endurecido.

