Galletas de avena, coco y chocolate Tiempo Total 12 Min Tiempo Activo 2 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Galletas de avena sin hornear con nueces picadas y coco seco rallado. Lo mejor de todo es que no necesitan hornearse. Ingredientes 4 tazas de avea instantánea

1 taza de nueces de castilla picadas

1 taza de coco seco rallado grueso

2 tazas de chispas de chocolate semiamargo

2 tazas de azúcar blanca

2 tazas de azúcar mascabado

1 taza de mantequilla

1 taza de leche Cómo hacerlo 1. Mezcla avena, nueces, coco y chispas de chocolate en un tazón grande. 2. Coloca los dos tipos de azúcar, mantequilla y leche en una cacerola. Calienta hasta que empiece a hervir y deja que hierva durante 2 minutos. Vierte sobre los otros ingredientes y mezcla bien. 3. Pon cucharadas de la mezcla sobre papel encerado y deja reposar hasta que las galletas se hayan endurecido.

