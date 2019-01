Dulce de cacahuate y chocolate Tiempo Total 2 H 30 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 3 Bolitas de crema de cacahuate y galletas Marías molidas, cubiertas con chocolate. Este dulce es apto para chicos y grandes. Ingredientes 1 taza de crema de cacahuate

1/2 taza de galletas Marías molidas

1 taza de azúcar glass

2 tazas de chispas de chocolate semi-amargo

Cómo hacerlo 1. Mezcla crema de cacahuate, galletas Marías y azúcar glass en un tazón, hasta tener una consistencia homogénea y suave. Refrigera durante por lo menos 1 hora. 2. Haz bolitas del tamaño de una cucharadita y refrigera mientras preparas el chocolate. 3. Derrite a baño María las chispas de chocolate junto con la manteca vegetal. Toma las bolitas de cacahuate con un palillo y sumérgelas en el chocolate derretido, dejando sólo la parte superior sin cubrir. Colócalas sobre una charola engrasada y refrigera de nuevo hasta que el chocolate se haya endurecido de nuevo.

