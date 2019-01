Galletas hawaianas Tiempo Total 2 H 30 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Galletas de coco con un toque de vainilla, muy fáciles de preparar, pero de un sabor que te va a encantar. Ingredientes 1/2 taza de mantequilla

1 taza de azúcar blanca

1 huevo

2 cucharaditas de extracto de vainilla

1/2 cucharadita de extracto de coco 1 13/4 tazas de harina blanca de trigo

3/4 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

Bate la mantequilla con batidora eléctrica hasta que esté suave. Agrega el azúcar y sigue batiendo hasta que se haya esponjado. Agrega el huevo, vainilla y extracto de coco; mezcla bien. 2. Cierne la harina con la sal y el bicarbonato de sodio. Agrega a la mantequilla, alternando con el coco rallado. Forma con la masa tubos de 5 centímetros de diámetro, y envuélvelos con plástico adherente. Regrigera durante por lo menos 2 horas o toda la noche. 3. Precalienta el horno a 190 °C (375 °F). Saca la masa del refrigerador y córtala en rebanadas de 1/2 centímetro de grueso. Hornea en charolas sin engrasar hasta que las orillas se vean doradas, aproximadamente 10 minutos. 4. Coloca las galeltas sobre rejillas enfriadoras para que se enfríen completamente.

