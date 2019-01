Biscotti toscano Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 40 Galletas italianas de almendra cubiertas con una capa de chocolate semi-amargo. Disfrútalas con un capuchino, té o helado de vainilla. Ingredientes 1/3 taza de mantequilla

3/4 taza de azúcar blanca

2 huevos

1 cucharadita de extracto de vainilla

1/4 cucharadita de extracto de almendra

2 cucharaditas de ralladura de naranja 2 1/3 tazas de harina blanca de trigo

1 1/2 cucharaditas de polvo para hornear

1/8 cucharadita de nuez moscada

1/4 cucharadita de sal

1/2 taza de almendras tostadas y picadas

1. Precalienta el horno a 165 ºC (325 ºF). Engrasa y enharina una charola para hornear grande. 2. Bate la mantequilla con el azúcar en un tazón, hasta que se esponje. Sin dejar de batir, agrega los huevos, vainilla, extracto de almendra y ralladura de naranja. 3. Mezcla aparte harina, polvo para hornear, nuez moscada y sal. Añade estos polvos a la mezcla anterior, incorporando con una espátula o palita de madera. Envuelve las almendras. 4. Divide la masa en dos piezas y dales una forma alargada y plana, aproximadamente 1.25 centímetros de alto y 30 centímetros de largo. Coloca ambas piezas en la charola engrasada, separándolos unos 5 centímetros entre sí. 5. Hornea en el horno precalentado durante 25 minutos, o hasta que tomen un tono dorado. Coloca sobre una rejilla enfriadora 5 minutos. 6. Corta diagonalmente en rebanadas de 1 centímetro, con la ayuda de un cuchillo de sierra. Coloca las rebanadas en la charola para hornear y hornéalas durante 10 minutos, volteando una vez. Deja que se enfríen sobre la rejilla enfriadora. 7. Derrite el chocolate en el horno de microondas, moviendo cada 20 o 30 segundos. Unta el chocolate en un lado de cada biscotti, con la ayuda de una espátula, y deja reposar a temperatura ambiente hasta que el chocolate esté firme. 8. Puedes almacenar estas galletas italianas dentro de un recipiente cerrado herméticamente.

