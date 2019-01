Pan integral de manzana con canela Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Una mezcla de harinas integral y blanca con manzanas ralladas, vainilla y aceite vegetal en lugar de mantequilla.† Ingredientes 1 taza de harina integral de trigo

1 taza de harina blanca de trigo

1/2 cucharada de sal

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de canela en polvo 1 taza de aceite vegetal

4 huevos

1 cucharada de extracto de vainilla

1 1/2 tazas de azucar

Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 ºC. Engrasa y enharina un molde redondo de 23 centímetros de diámetro. 2. Cierne ambas harinas junto con la sal, polvo para hornear, bicarbonato y canela. Reserva. 3. Coloca en un tazón el aceite, huevos y vainilla; bate con un batidor de globo hasta mezclar. Sin dejar de batir, agrega el azúcar y sigue batiendo hasta tener una pasta homogénea. Incorpora poco a poco los polvos, mezclando muy bien después de cada adición hasta deshacer todos los grumos. 4. Envuelve la manzana con una espátula. 5. Vierte la masa dentro del molde preparado y, si lo deseas, espolvorea con un poco de canela extra. Hornea en el horno precalentado hasta que pase la prueba del palillo, aproximadamente 40 minutos.

